Zonguldak’ta şiddetli yağışlar nedeniyle Kozlu ilçesindeki Ilıksu deresi taştı. Zonguldak-İstanbul karayolu Ilıksu mevkisinde de heyelan meydana geldi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, Zonguldak istikametine yol trafiğe kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Zonguldak ve çevresi için uyarılarının ardından il genelinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkisini gösterdi. Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde dere taştı. Dere yol ile birleşirken, bazı köprülerin altı odun parçaları ile doldu. Jandarma ekipleri bölgeye geçişe izin vermezken dere ile deniz birleşti.

Zonguldak-İstanbul karayolu Ilıksu mevkisinde de heyelanlar meydana geldi. Zonguldak ve İstanbul istikametinde yaşanan büyüklü küçüklü heyelanlar sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Zonguldak istikametine meydana gelen büyük bir heyelan sebebiyle yol ulaşıma kapanınca uzun kuyruklar oluştu. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede iş makineleri ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı. Acil durumu olan ve hastası olan sürücülerin geçişine kontrollü olarak öncelik sağlanıyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, şiddetli yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.