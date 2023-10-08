Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez Mahallesi mevkisindeki kavşakta, İsmail T. idaresindeki 67 DB 323 plakalı otomobil, Doğukan Ç. idaresindeki 67 ABG 415 plakalı araç ile çarpıştı. İsmail T.’nin idaresindeki araç çarpışmanın etkisiyle taklalar attı. Kazada 4 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale etti.

Yaralılar Nursel T., Doğukan Ç., Emrullah B. ve Hasan Ç. ilk müdahalelerinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.