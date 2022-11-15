Zonguldak’ta iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi ensesinden yaralandı. Olayın ardından yaralı kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaya karışan 11 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zonguldak’ta iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi ensesinden yaralandı. Olayın ardından yaralı kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaya karışan 11 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, önceden birbiriyle husumetli olan R.K., cadde üzerinde karşılaştığı Ö.Ç.’yi ensesinden bıçakla yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ö.Ç. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisi tamamlanan yaralı hastaneden taburcu oldu. Olayın ardından kavgaya karışan 11 şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.