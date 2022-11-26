Zonguldak‘ın Çaycuma ilçesinde ışık ihlali sonucu iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Zonguldak‘ın Çaycuma ilçesinde ışık ihlali sonucu iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, eski Sanayi Sitesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 67 ND 362 plakalı transit minibüs, Çaycuma istikameti yönünden gelirken sanayi sitesinden çıkmakta olan 67 ED 596 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Olayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak, 112 Acil Servisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan her iki sürücüyü de Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, trafik de normale döndü.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ışık ihlalini hangi sürücünün yaptığını tespit etmek için polis inceleme başlattı.