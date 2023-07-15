Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tepeköy Mahallesi dört yol mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 67 LE 018 plakalı araç ile 67 SE 654 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.T. yaralanırken olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırdı. Diğer araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.