Zonguldak’ta 251 personel 47 ekiple huzurlu sokak uygulaması gerçekleştirildi.

Zonguldak’ta asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının çevresinde, stratejik öneme sahip olan bölgelerde huzurlu sokak uygulaması gerçekleştirildi. İl merkezinde 14 noktada 135 personel ve 15 ekip, ilçelerde ise 14 noktada 116 personel 32 ekip olmak üzere toplam 28 noktada 251 personel ve 47 ekip uygulamaya katıldı. Denetimlerde bin 900 kişi, 583 araç, 52 park ve çevresi, 70 metruk bina, 8 terminal, 45 kıraathane ve kafe, 22 okul kontrol edildi. 5 araç sürücüsüne toplam 4 bin 240 TL ceza uygulandı. Bakaya kaldığı tespit edilen 3 kişi hakkında işlem yapıldı.