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Zonguldak Adliyesinde hazır edilen şahıslardan O.K. (38), mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, geçen 16 Mart günü Bağlık Mahallesi’ndeki bir ikametten yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalınmasının ardından Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucu O.K. (38) ve M.K. (55) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak’ta bir evde hırsızlık olayının yaşanması üzerine asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmada, 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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