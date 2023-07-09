Zonguldak’ta sabah saatlerinde karayolunda meydana gelen heyelanın ardından yeni heyelanlar meydana geldi. Ekipler kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Zonguldak-İstanbul karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından Zonguldak istikametinde yeni heyelan meydana geldi. Güzergah boyunca büyüklü küçüklü çok sayıda heyelan nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapanan yolda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Acil durumu ve hastası olanların haricinde araçların geçişine izin verilmeyerek, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Öte yandan, heyelan anı kameralara yansıdı.