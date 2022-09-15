Zonguldak’ta helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Zonguldak’ta helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopter ile İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla karayolları ağı üzerinde havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması amacıyla önümüzdeki günlerde de helikopter ve dron ile de denetimlerin süreceği ifade edildi.