Zonguldak Valiliği, Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren belirgin şekilde düşeceğini açıkladı. 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 6 ila 12 derece arasında azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı son değerlendirmeye göre, soğuk havanın kuzeyden kuvvetli rüzgârlarla birlikte gelmesi ve en az bir hafta boyunca etkili olması öngörülüyor. Uzmanlar, özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Öngörülen sıcaklık değerlerine göre Zonguldak’ta en yüksek sıcaklık 5 derece, en düşük sıcaklık ise 3 derece olacak.

Buzlanma ve don olaylarına karşı alınabilecek önlemler için detaylı bilgilere Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.