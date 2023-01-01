Zonguldak’ta tezgahlar hamsiyle dolarken, vatandaşlar hamsiye yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak’ta tezgahlar hamsiyle dolarken, vatandaşlar hamsiye yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak’ta hamsi tezgahlarda 35 TL’ye satılıyor. Hamsi fiyatıyla hem vatandaşı hem esnafı memnun ederken, mezgit 35 TL, istavrit 50 TL, zargan 50 TL ve çinekop ise 70 TL’ye satılıyor. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “Bize balık her yıl var. Biz buradayız. Vatandaşa hizmet sunmak zorundayız. Balıklarımız güzel. Allah bize veriyor, biz de halka veriyoruz. Fiyatlar uygun. 35 TL hamsi, 35 TL mezgit, 50 TL istavrit, 50 TL zargan, 70 TL çinekop, öyle gidiyor. Bu sene palamut bolluğu yaşadık. Vatandaş palamuda yığıldı, şimdi de hamsiye yığılıyor. İnsanların ilgisi var balığa. Allah’a şükür 4 aydır işlerimiz güzel. Halkımıza balık yediriyoruz. İnşallah yeni yılda da balık devam edecek” dedi.