Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen’in katılımıyla haftalık asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik şu konular ele alındı:
"Terörle mücadele çalışmaları, Kaçak maden ocaklarının denetimleri, Kış şartlarına uygun trafik tedbirleri, Mali ve organize suçlarla mücadele, Uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri, Genel asayiş ve alınması gereken önlemler,
Düzensiz göçle mücadele, Siber suçlarla mücadele planlamaları, Okul çevrelerinde güvenlik uygulamaları."
Toplantıda değerlendirilen hususların etkin şekilde uygulanması için gerekli tedbirlerin alınacağını vurguladı.