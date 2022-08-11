Zonguldak’ın Alaplı ilçesine çeşitli illerden gelen mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından “Hayallerindeki meslek” konulu etkinlik düzenlendi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine çeşitli illerden gelen mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından “Hayallerindeki meslek” konulu etkinlik düzenlendi.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Alaplı ilçesine bağlı Aşağıda Köyü’nde Türkiye’nin çeşitli illerinden ilçeye gelen mevsimlik fındık işçilerinin çocukları için etkinlik düzenlendi. Fındık işçilerinin çocuklarına etkinlikte hayallerindeki mesleklere yönelik olarak resimler yapıp, hazırlanan materyallerle eğitici bilgiler verildi. Etkinlikte eğlenceli dakikalar geçiren çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinliğe Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, Kdz. Ereğli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ayfer Yılmaz, Alaplı SGK ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Muzaffer Perdahcıoğlu, Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulvahap Demirel, Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü personeli katıldı. Mevsimlik fındık işçisi aileler çocuklarına yönelik olarak düzenlenen etkinlikten dolayı Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile diğer kurum yöneticilerine teşekkür etti.