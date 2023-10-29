Zonguldak’ta Fener alayı yürüyüşünde yüzlerce kişi Türk bayrakları ve meşaleler eşliği ile Valilik binası önüne yürüdü.

Zonguldak Valiliği tarafından fener alayı düzenlendi. Yüzlerce kişi Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde sloganlar atarak, tır parkı mevkiinden Valilik binası önüne yürüdü. Gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ve meşaleler eşliğinde yaklaşık 2 kilometrelik güzergahı yürüdü. Yürüyüş esnasında marşlar okundu. Cumhuriyetin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Öte yandan vatandaşlara araç grupları da eşlik etti.