Zonguldak’ta jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrek ilçesinde bir eve yönelik operasyon düzenledi. İlgili makamlardan alınan izinle belirlenen evde geniş çaplı arama yapıldı. Yapılan aramada; 1.575 gram skunk, 1.104 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütme aparatı, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 34 adet tabanca fişeği, 67 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Yapılan sorgulamasının ardından şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.