Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen ev yangını korku ve paniğe neden oldu. Çıkan yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, 4 katlı apartmanda 3 kişi mahsur kaldı, 1 kişi ise dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde ilçenin Çay Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi.

İddialara göre, evde yalnız başında olduğu öğrenilen Recep T., balkonda oturduğu esnada odalardan birinde alevleri gördü. Kendi başına hortumla yangını söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar apartmanden yükselen dumanları görünce itfaiye ekiplerine haber verildi. Apartmanın ikinci katında ikamet eden 3 kişilik bir aile ise evde mahsur kaldı. Yine aynı apartmanda ikamet eden Tuğçe Y. ise dumandan etkilendi.

Olay yerine sağlık ekipleri, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri zemin katta çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü ve ardından soğutma çalışmalarına geçildi. Öte yandan dumandan etkilenen Tuğçe Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartmanın ikinci katındaki polis memuru, eşi ve 6 aylık bebeğinin olduğu üç kişilik aile ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle apartmandan çıkarıldı. Apartmandan çıkan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.