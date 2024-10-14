Zonguldak’ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce Yeni Mahalle’de vatandaşları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 73 anne ve anne adayına En İyi Narkotik Polisi Anne sunumu yapıldı. Yapılan sunumda uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlayan UYUMA Aplikasyonu ve NARVAS projesi tanıtıldı. Genel asayiş ve dolandırıcılık suçları ve uyuşturucu madde bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı yapıldı.