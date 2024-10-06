Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında; 45 iş yeri denetlendi, 381 kişinin sorgusu yapıldı.

Kadına yönelik basit yaralama suçundan aranan 1 şahıs ve yoklama kaçağı olarak aranan 1 şahıs yakalanırken, 2 iş yeri hakkında yasaklı alanda sigara tüketimine izin vermek ve izinsiz alkol sunumunda bulunmak nedeniyle tutanak düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde ise 59 alkollü içki sunumu yapan işletme kontrol edildi. 5 işletme hakkında tütün mamulleri tüketimine izin vermek ve kimlik bildirme kanununa muhalefet gibi çeşitli sebeplerle idari işlem yapıldı. Toplam bin 631 kişinin sorgulandığı uygulamada 2 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve trafikten men edilen 2 araç yediemin otoparkına çekildi.