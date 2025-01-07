Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Ulusal Zonguldak Kömür Jeoparkı arasında "Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları Protokolü" imzalandı. Protokol, Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı başkanlığında düzenlenen törenle hayata geçirildi.

Protokol kapsamında, UNESCO’nun doğal mirasın korunması ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine dayanan "jeopark" kavramına yönelik destekler artırılacak. Ayrıca, Zonguldak’ın ulusal ve uluslararası düzeyde markalaşması hedeflenirken, bölgedeki doğal mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması sağlanacak.

İş birliğiyle öğrencilerin jeopark kavramını daha yakından tanıyarak çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğal zenginliklere sahip çıkılması yönünde çalışmalar yapılacağını ifade edildi. Bu kapsamda eğitim faaliyetleri ve farkındalık projeleri planlanacak.