Zonguldak’ta e-ihracat politikaları ve destekleri, e-ihracatta gümrük ve lojistik işlemleri, yapay zekâ uygulamaları, pazar yerlerinde stratejiler ve markalaşma gibi konuların ele alındığı e-ihracat zirvesi gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde bir otelde Zonguldak E-İhracat Zirvesi düzenlendi. Zirveye ZTSO Başkanı Metin Demir, ZTSO Meclis Başkanı Zafer Sağlam, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, Zonguldak Defterdarı Recep Serdar ve davetliler katıldı.

Zirveye çevrim içi katılan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, e-ticaret ve e-ihracat alanında bakanlığın yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemde ticarette büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten Kılıçkaya, Türkiye’de e-ticaret hacminin 2023 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 115 artarak 1.86 trilyon TL’ye (77,9 milyar dolar) ulaştığını söyledi.

Dünyada ticaretin iki ana konu üzerinde yoğunlaştığını belirten Kılıçkaya, bunların dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm olduğunu ifade etti. Ticaret Bakanlığı olarak her iki konuda da yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Kılıçkaya, e-ticaretin son dört yılda yüzde 92 büyüdüğünü vurguladı.

Birkaç yıl önce e-ihracat alanındaki gelişmeleri öngördüklerini belirten Kılıçkaya, bu doğrultuda bir Daire Başkanlığı kurduklarını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretle, e-ihracatla ilgili birçok faaliyet yürütüyoruz. E ticaret son dönemin en önemli konularından bir tanesi. Bir istatistik vermek istiyorum. Dünyada da çok yoğun bir dönüşüm süreci yaşıyor ticaret ama Türkiye’den bir rakam vermek gerekirse 2023 yılı itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 115 artarak 1.86 trilyon TL, yani 77,9 milyar dolarlık bir hacim var. E-ticarette oluşmuş. Ve son dört yılda da e-ticaretin hacmi 92 olarak artmış. Yani dünyada şu anda temelde iki konu konuşuluyor. Ticarette dijital dönüşüm, bir de yeşil dönüşüm. İki konuyla ilgili de bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz yoğun bir çalışma içerisinde. Bu e-ticaret konusunda, e-ihracat konusunda biz bu süreci yaklaşık dört yıl önce, beş yıl önce gördük ve bir daire başkanlığı oluşturduk. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yaptılar. Yoğun bir gayret gösterdiler sektörümüzle birlikte destek paketleri hazırladık. Yürürlükte şu anda desteklerimiz var. İhracat desteklerimiz var. Pazarlama olsun, sipariş karşılama olsun diye bütün başlıklarda biz çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Sadece destekler olarak değil bu konunun nasıl yapılacağını, nasıl yönetileceğini ve e-ticaretin temel bileşenlerini yoğun bir şekilde çalıştık. Yani sadece destek verme noktasında değil bilgi verme noktasında, rehberler hazırladık. E ticaret nasıl yapılır? Dünyadaki trendler nasıldır? Hangi pazar yerleri daha ön plandadır? Bu pazar yerlerinde bizim firmalarımızın daha başarılı bir şekilde olabilmesi için nelere dikkat edilmesi gerekir gibi bütün enformasyonu çok yakından takip ediyoruz. Ve bu konuyla ilgili birçok toplantı, farkındalık çalışmalarını yürütüyoruz, rehberler hazırladık."

"Yeniden lider Zonguldak olma yolunda planlı adımlar atmaya çalışıyoruz"

Zonguldak’ın 1990’lı yıllara kadar Türkiye’nin yıldız vilayetlerinden birisi olduğunu hatırlatan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ise "Son 30 yılda değişen dünya şartları, değişen ülke vizyonuna biraz da gecikmeli, geç kaldığı için ayak uyduramadığı için geriye düşmüş bir durumumuz var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da Zonguldak çok güçlü çok lider vilayetlerden birisi olacak. Hepimizin gayretleri bu yönde. Zonguldak yeni bir çabanın içerisinde, yeniden lider Zonguldak olma yolunda çok kararlı ve planlı adımlar atmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

E-ihracat zirvesi, sunumlar ile gün boyu devam edecek.