Zonguldak’ta 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü dolayısıyla tiyatro oyuncuları çeşitli kostümler giyerek yürüyüş yaptı.

Kostüm giyerek yürüyen tiyatrocuların görüntüleri adeta görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlarda ellerine cep telefonlarını alarak o anları kaydetti. Yürüyüş Gazipaşa Caddesi’nden başlayarak Valilik binası önünde sona erdi.

Tiyatro grupları adına konuşan Abdullah Bakır, “Şehrimizde tiyatro sanatına gönül vermiş, tiyatro dostları birlikte madenci önünde toplanmış bulunuyoruz. Zonguldak Belediyesi öncülüğünde tertiplenen ve ilimizde ikinci kez gerçekleşecek olan Tiyatro şenlik yürüyüşüne hoşgeldiniz.Birlikte büyük işler başaracağına inandığımız sanatçılarımız ile birada olmanın halklı gururunu yaşıyoruz.Belediye Başkanımız Dr. Ömer Selim Alan, yakın zamanda Belediye Kültür merkezinin bir iki hafta ihaleye çıkacağını açıkladı. Şehrimize cazibe merkezi olacağının şimdiden müjdesini veriyoruz.

Dünya Tiyatro günü kapsamında yerel tiyatro gruplarımız 4 gün boyunca siz değerli Zonguldak halkına oyun sergileyecektir.

İlk oyunumuz bugün saat 20:30’da Belediye Kültür Merkezin’de olacaktır.Diğer oyunlarımız 28-29-30 Mart tarihlerinde Belediye Kültür Merkezin’de olup saat 20:30’da başlayacaktır. Oyunların tamamı ücretsiz olarak sunulacaktır.

Tüm halkımızı oyunları izlemeye davet ediyoruz”dedi.

Programa katılanlar Valilik binası önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Program çelenk sunulmasıyla sona erdi.