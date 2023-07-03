Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde pazar günü serinlemek için girdiği denizde boğulan tır şoförü Emrullah Özmen’in cenazesi, Yeşilyurt Köyünde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre; Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Merve altı üç evler sahilinde denize giren Emrullah Özmen (41) boğularak hayatını kaybetti. Özmen’in cenazesi Hastaneden alınarak Alaplı ilçesine bağlı Yeşil Yurt köyüne getirildi. Emrullah Özmen’in, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Yeşil Yurt köy mezarlığında toprağa verildi.