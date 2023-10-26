Zonguldak’ta çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Türkiye genelinde icra edilen Şehit J.Asb. Üçvş Emrah Ünalan - JASAT Mercek Operasyonu çerçevesinde; çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kasten Yaralama suçundan 10 ay 25 gün hapis cezası olan bir şüpheli, Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali suçundan 3 ay, 20 gün hapis cezası olan bir şüpheli, Borçlunun Ödeme Şartının İhlali suçundan 3 ay hapis cezası olan bir şüpheli, Başkasını Bir Malı Teslimi Veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma suçundan 5 yıl hapis cezası olan bir şüpheli, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olup Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 6 yıl, 5 ay, 15 gün hapis cezası olan bir şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.