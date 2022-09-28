Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Halk Sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları, verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacı ile Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Biyosidal Ürün Uygulayıcı eğitimi verilerek eğitime katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Halk Sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları, verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacı ile Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Biyosidal Ürün Uygulayıcı eğitimi verilerek eğitime katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Eğitim salonun da Zonguldak da ikinci kez düzenlenen, Teorik ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşan eğitime Zonguldak başta olmak üzere, Ankara, Bartın, Karabük, Muğla, İzmir, Ordu, Kırıkkale Bolu, Düzce, İstanbul illerinden toplam 20 Kursiyer katıldı. Halk sağlığını korumaya yönelik olarak düzenlenen, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi eğitimcileri tarafından verilen eğitimde, Biyosidal Mevzuatı, Kent zararlıları, Kişisel koruyucu ve donanımlar, Akut zehirlenmeler, Antidotlar, Haşere mücadele ekipmanları, İlk yardım, Kronik zehirlenmeler, Etiketleme, Genel biyosidal ürünler, Haşere mücadelesinde kullanılan ürünler konusunda çeşitli eğitimler verildi.

Üç gün süren eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere ‘Biyosidal Ürün Uygulayıcı’ sertifikası verildi.