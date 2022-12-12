Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yangın ihbarı üzerine yangın ihbarı alan ekipler yangına müdahale etti. Evin bir süre önce çıkan yangında hasar gördüğü ortaya çıktı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yangın ihbarı üzerine yangın ihbarı alan ekipler yangına müdahale etti. Evin bir süre önce çıkan yangında hasar gördüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Gece 00.15 sıralarında Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine gelen yangın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine giden ekipler yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. Evin daha önce üst katında da yangın meydana geldiği öğrenildi.