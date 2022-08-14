Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kene popülasyonunu azaltmak için yaklaşık bin adet sülün doğaya salındı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kene popülasyonunu azaltmak için yaklaşık bin adet sülün doğaya salındı.

Zonguldak Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından kene sayısının azaltılması amacıyla il genelinde yaklaşık bin adet sülün kuşu doğaya salındı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Milli Parklar İl Şube Müdürü İdris Tetik ve il protokolü Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ortaköy köyüne gelerek bir miktar sülünü ormanlık alana saldı. Kafeslerinden çıkarılan sülünler doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Milli Parklar İl Şube Müdürü İdris Tetik, sülünlerin bölgede Hasbeyler, Düzpelit, Sütlüce ve Kayalıdere köyü gibi yaklaşık 6 köye hitap edeceğini söyledi. Doğaya salınan sülün kuşlarının izleneceğini ve hayata tutunmaları halinde sayılarının artırılabileceğini belirten Tetik, “Bugün Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün biyolojik çeşitliliği koruma ve devam ettirme adı altında Zonguldak’ta sülün salımı yaptık. Toplamda bin adet sülün saldık. Bu Ortaköy’de, 6 köye hitap eden bu noktada 200 adet sülün salmış olduk. Bilindiği gibi sülünler doğal dengede en çok kene yediği için faydalı. Günde yaklaşık 500 ile bin arası kene yiyebiliyor” dedi.

Bölgede sülünlerin yaşamlarının takibi ve kaçak avcılığı önlemek amacıyla farklı noktalara çok sayıda fotokapan yerleştirildiği belirtildi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki heyet ayrıca vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.