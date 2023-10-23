Zonguldak’ta genel asayiş ve güvenlik toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Vatandaşların huzuru, güvenliği ve esenliğinin tesis ve temini amacıyla Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapılan geniş katılımlı genel asayiş ve güvenlik toplantısında terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele ile trafik güvenliği konuları görüşülerek istişare ediydi.

Valilik Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda yapılan toplantıya ilgili Vali Yardımcısı, İlçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Bot Komutanı ile kolluk kuvvetlerinin ilgili birimlerinin yetkilileri katıldı.