Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde umuma açık dinlenme ve eğlence yerlerine yönelik geniş kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Bu uygulama kapsamında toplam 92 iş yeri denetlenirken, bin 469 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontroller sırasında, bakaya olarak aranan bir şahsa gerekli tebliğ yapıldı. Bu, emniyet güçlerinin aranan şahısların tespitine yönelik çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekti. Denetimler sırasında, kapalı alanda nargile ve tütün sunumu yaptığı tespit edilen bir kafe hakkında da gerekli idari yaptırımın uygulanması için tutanak tutuldu. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak umuma açık dinlenme ve eğlence yerlerinin denetlenmesine devam edileceğini belirtti. Bu tür denetimlerin, toplumun genel güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.