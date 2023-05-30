Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kozlu Anaokulu ve Kılıç İlkokulunda Anne ve Anne adaylarına yönelik Narkorehber eğitimi düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından Narkorehber faaliyeti kapsamında “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimine katılan anne ve anne adaylarına uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılara www.narkotikpolisianne.com internet sitesi anlatılmış ve eğitim konuları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtldı.