Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerine göre Zonguldak’ta Ağustos ayında 649 konutun satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerine göre Zonguldak’ta Ağustos ayında 649 konutun satışı gerçekleştirildi.

TÜİK’in 2022 yılı Ağustos ayı Konut Satış İstatistikleri verilerine göre Zonguldak’ta geçen Ağustos ayında 417’si ikinci el satış olmak üzere 649 konut satıldı. İllere göre konut satış istatistiklerine göre 2022 ocak ayında Zonguldak’ta 315, Şubat ayında 396, Mart ayında 586, Nisan ayında 564, Mayıs ayında 536, Haziran ayında 676, Temmuz ayında 559 ve Ağustos ayında ise 649 konut satışı gerçekleştirildi.

2013-2022 arasındaki Zonguldak’taki toplam konut satış istatistikleri ise şöyle:

“2013 yılı 5 bin 210, 2014 yılı 5 bin 181, 2015 yılı 6 bin 773, 2016 yılı bin 703, 2017 yılı 6 bin 551, 2018 yılı 6 bin 670, 2019 yılı 6 bin 995, 2020 yılı 6 bin 849, 2021 yılı 6 bin 266, 2022 yılı Ocak-Ağustos ayı 4 bin 281.”