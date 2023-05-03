Zonguldak’ta nisan ayında aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 104 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nisan ayında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4‘ü basit yaralama, 4’ü dolandırıcılık, 3’ü hırsızlık, 1’i nitelikli cinsel saldırı, 4’ü tehdit, 2’si ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi, 2’si trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 1’i kasten yaralama, 1’i silahla tehdit, 1’i konut dokunulmazlığını ihlal, 1’i uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve 80’i diğer suçlardan olmak üzere toplam 104 aranan şahıs yakalandı. Şüphelilerden 16’sı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.