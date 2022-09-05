Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, 12 Eylül’de başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim yılında 7 bin 800 öğretmenin 105 bin öğrenciyle buluşacağını ifade etti.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, 12 Eylül’de başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim yılında 7 bin 800 öğretmenin 105 bin öğrenciyle buluşacağını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, yeni dönem hazırlıklarında 205 okul ve kurumun büyük onarım ve bakımlarının yapıldığını ifade etti. Doğalgaz bağlantısı için 46 okulun doğalgaz dönüşümünün tamamlandığını ifade eden Züleyha Aldoğan, yatırım programı dahilinde 26 yeni okul ve kurumun kazandırıldığını ifade etti. Zonguldak’ta ‘Köy Yaşam Merkezi’nin hayata geçtiğini ifade eden Aldoğan, diğer köylerdeki çalışmaların da sürdürüldüğünü kaydetti.

Aldoğan, "Ayrıca, Bakanlığımızca başlatılan ‘Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi’ doğrultusunda ilimiz genelinde toplam 60 okulumuzun iyileştirme ve donatım çalışmaları tamamlandı. İlimiz bünyesindeki ana sınıflarına toplam 67 ana sınıfının daha eklenip okul öncesi 5 yaş okullaşma oranını ilimiz genelinde yüzde 53’ten yüzde 98’e yükseltildi. Bakanlığımızca başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi’ doğrultusunda ilimizin tüm okul ve kurumlarına kütüphane yapılarak kütüphanesiz okul kalmamıştır. İlimiz kütüphanelerindeki toplam kitap sayısı 200 binden 600 bine çıkarılmış olup 1 milyon kitap hedefine kısa sürede ulaşılacaktır. Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt yaptıran çırak öğrenci sayısı ilimiz genelinde 2 bin 100’den 5 bin 823’e yükseltilmiştir. Bakanlığımız tarafından, 2022-2023 eğitim öğretim için öğrencilerimize dağıtılmak üzere gönderilen toplam 1 milyon 500 bin ücretsiz ders kitabı ve yardımcı kaynak kitap okullarımıza ulaştırılmıştır. Bakanlığımız ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz okullarında istihdam edilmek üzere 405 TYP personeli görevlendirilmiştir. Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin tarihi, kültür ve mirasına hizmet ederek kültür değerlerimizi gelecek nesillere aktaracak olan ‘Olgunlaşma Enstitüsü’ ilimiz bünyesinde açılmıştır. İlimiz merkezi ile Ereğli ilçesi bünyesinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezlerine ek olarak, Devrek, Alaplı ve Çaycuma ilçelerimize de 3 yeni BİLSEM açılarak ilimiz bünyesinde açılan toplam BİLSEM sayısı 5’e çıkmıştır. İlimiz merkezi, Ereğli ve Çaycuma e-sınav merkezlerine ek olarak Kozlu, Kilimli, Devrek ve Alaplı İlçelerimizde 4 yeni e-sınav merkezi açılmış olup ilimiz bünyesindeki e-sınav merkezi sayısı 7’ye çıkmıştır. Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim adamlarını yetiştirmek için ilimiz bünyesinde Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılmıştır. İlimize hayırlı, uğurlu olsun.’’

Müdür Aldoğan, il merkezinde bulunan 4 okula yönelik Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen deprem tahkik raporları sonucu Yayla Ortaokulu, Üzülmez İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu için yıkım kararı; Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi için güçlendirme kararı verildiğine dikkat çekti.