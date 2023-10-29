Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde Meziroğlu mevkinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Zonguldak Ankara karayolu Meziroğlu mevkisinde dün gece saatlerinde karayoluna kontrolsüz çıktığı öne sürülen ve yaklaşık 199 promil alkollü olduğu öğrenilen 26 FZ 377 plakalı kamyonet sürücüsü O.D, bu sırada Ankara-Zonguldak istikametine seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da yola savruldu. Karayolu trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü E.Ç ile yolcu olarak bulunan H.Ç., S.Ç. ve Y.Ç yaralandı. Yaralıları sağlık ekipleri hızlı bir şekilde ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Karayoluna kontrolsüz çıkan alkollü sürücünün kullandığı kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralanmıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.