Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü ikinci yarıyıl sonrası 6 Şubat’ta eğitim öğretimin başlaması ile il genelinde 31 bin 383 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verilmesi için hazırlıkları tamamladı.

Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü ikinci yarıyıl sonrası 6 Şubat’ta eğitim öğretimin başlaması ile il genelinde 31 bin 383 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verilmesi için hazırlıkları tamamladı.

Birinci dönem yemek hizmeti verilen öğrenci sayısı 18 bin 402 iken ikinci dönemde verilecek yemek hizmeti artırılarak taşımalı öğrencilerle birlikte okulöncesi öğrencilerinin tamamını kapsayacak şekilde ücretsiz yemek hizmeti verilecek. İl Millî Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönemden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarımızda anasınıfları dahil okul öncesi öğrencilerimize ücretsiz yemek verilecek, taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerimizin devam ettiği ve pansiyonu bulunan okullardaki tüm öğrencilerimizde ücretsiz yemek imkânından yararlanacaklar. İlimiz genelinde taşımalı öğrencilerimizle birlikte okul öncesi eğitimde anaokulları ve ana sınıflarında eğitime devam eden öğrencilerle birlikte 31 bin 383 öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak. Yemek üretimi yaparak okullarımızda öğrencilerimize ücretsiz yemek hizmeti sağlayan meslek liselerimiz, öğretmenevlerimiz, halk eğitimi merkezlerimiz 6 Şubat Pazartesi günü en kaliteli yemek hizmetini verebilmek için tüm hazırlıkları tamamladılar.6 Şubat Pazartesi günü, dahil edilen tüm öğrencilerimiz yemek hizmetinden faydalanacaklar" dedi.