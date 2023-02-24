Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı. İstatistiklere göre Zonguldak’ta 2022 yılında 3 bin 621 çift evlenirken bin 279 çift boşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı. İstatistiklere göre Zonguldak’ta 2022 yılında 3 bin 621 çift evlenirken bin 279 çift boşandı.

TÜİK’in Zonguldak’ta yıllara göre evlenme sayıları ise şöyle:

"2018 yılı 3 bin 589, 2019 yılı 3 bin 625, 2020 yılı 3 bin 219, 2021 yılı 3 bin 647, 2022 yılı 3 bin 621."

2018 ila 2022 yılı arasındaki illere göre ortalama ilk evlenme yaşı istatistikleri de açıklandı. Buna göre Zonguldak’ta 2018 yılında ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,1; kadınlarda 25,5 oldu. 2019 ve 2020 yıllarında yılında erkeklerde ilk evlenme yaşı 28; kadınlarda ilk evlenme yaşı 25,5 oldu. 2021 yılında erkeklerde ilk evlenme yaşı 28,3; kadınlarda 25,8 oldu. 2022 yılında ise erkeklerde ilk evlenme yaşı 28,3 olurken kadınlarda ilk evlenme yaşı 26,1 olarak açıklandı.

2018-2022 yılları arasındaki illere göre kaba evlenme hızı istatistiklerine de yer verildi. Buna göre Zonguldak’ta 2018 yılında kaba evlenme hızı 6, 2019 yılında 6,06, 2020 yılında 5,42,2021 yılında 6,18 ve 2022 yılında 6,15 oldu.

2018-2022 yılları arasındaki Zonguldak’ta boşanma sayıları verilerine de yer verildi. TÜİK tarafından yapılan açıklamada 2018 yılında Zonguldak’ta bin 177, 2019 yılında bin 228, 2020 yılında bin 48, 2021 yılında bin 255 ve 2022 yılında bin 279 boşanma gerçekleşti.

2018-2022 yılları arasındaki Zonguldak’ta kaba boşanma hızı ise şöyle;

"2018 yılı 1,97; 2019 yılı 2,05; 2020 yılı 1,77; 2021 yılı 2,13; 2022 yılı 2,17."

İl ve evlilik süresine göre boşanma istatistiklerine göre Zonguldak’ta toplam sayı bin 279 oldu. Bir yıldan az evlilik süresinde boşanma sayısı 26, 1 yıllık evlilik süresinde boşanma sayısı 99, 2 yıllık evlilik süresinde boşanma sayısı 60, 3 yıllık evlilik süresinde boşanma sayısı 59, 4 yıllık evlilik süresinde boşanma sayısı 50, 5 yıllık evlilik süresinde boşanma sayısı 52, 6-10 yıllık evlilik süresinde boşanma sayısı 236, 11-15 evlilik süresinde boşanma sayısı 253, 16 yıldan fazla evlilik süresinde boşanma sayısı 434 oldu.