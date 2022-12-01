Toplam 29 sürücüye 29 bin 300 TL idari trafik cezası uygulandı. Denetimlerimiz artarak kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

11 araç sürücüsüne zorunlu kış lastiği takmamaktan, 8 araç sürücüsüne araç muayenesi yaptırmamak, 2 araç sürücüsüne araç üzerinde mevzuata aykırı teknik değişiklik yapmak, 1 araç sürücüsüne geçerlilik süresi dolan belgeyle araç kullanmak, 2 araç sürücüsüne takoğraf kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne fazla yolcu almaktan, 1 araç sürücüsüne psikoteknik belgesi olmadığından, 1 araç sürücüsüne yetki belgesiz araç kullanmaktan, 1 araç sürücüsüne mevzuata aykırı ışık donanımı taktırmamaktan idari para cezası uygulandı. 1 araç trafikten men edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kış lastiği takma zorunluluğu bulunan yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi. Uygulamada 158 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

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