Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşadığı evine gece saatlerinde gelen E.C.K. (26), sabaha karşı ailesi tarafından asılı halde bulundu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.C.K’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gencin cenazesi, ailesi tarafından alınarak Potbaşı Köseler Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.