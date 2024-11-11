Milli Ağaçlandırma Projesi kapsamında Zonguldak, Bartın ve Karabük İl sınırları içinde, 17 lokasyonda 23 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Projesi kapsamında Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Çaycuma ilçesinde bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) kampüsü bahçesinde fidan dikme töreni gerçekleştirdi. Fidan dikme törenine; Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Gökçebey Kaymakamı Hatice Rüveyda Kahraman Şıktaş, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Gücen, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve protokol üyeleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“23 bin 500 fidanı toprakla buluşturuyoruz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında törende konuşma yapan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, “2019 yılında, yeşile ve doğaya verdiği kıymet hepimizce bilinen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, ’11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ ilan edildi. Vatandaşlarımızın da teveccühleriyle bugüne kadar, ’Geleceğe Nefes’ kampanyamızla, tarihî bir fidan dikme seferberliği gerçekleştirdik, rekorlar kırdık. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi, Zonguldak’ımızda da hemşerilerimizle birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturduk, can sularını hep birlikte verdik” dedi.

Zonguldak’ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında il bazında çok sayıda fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Bayraktar; “Bu kapsamda; Milli Ağaçlandırma Gününde ilimiz genelinde;2020 yılında 145 bin, 2021 yılında 168 bin, 2022 yılında 175 bin ve 2023 yılında 192 bin olmak üzere toplam 680 bin fidanı toprakla buluşturduk. Hamdolsun dikmiş olduğumuz fidanların yaklaşık %98‘i vatan toprağına tutunmuş, ormanlarımıza kazandırılmıştır. Bizler de Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlarımızla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyu ile paylaştığı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda vizyonumuzu güncelledik. Artık Cumhuriyeti’mizin ikinci yüzyılında bölgemize ve dünyamıza söyleyecek daha çok sözümüz var. Türkiye Yüzyılı, tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacaktır. Orman Genel Müdürlüğümüz 1839’ dan beri asırlık tecrübeye sahip kurumsal kapasitesi, yetişmiş insan kaynağı, güçlü teşkilat yapısı, bilgi ve teknolojiyi benimseyen yönetim anlayışıyla Türkiye Yüzyılı vizyonunda yerini alacaktır. Bu çerçevede, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma günü olarak da değerlendiriyoruz. Orman; yeşilin, nefesin, yaşamın adı, huzurun, umudun, dostluğun sevdasıdır. Bizler, fidanlarımızı ayrı bir heyecanla toprakla buluşturan, can suyunu umutla veren, ormanlarımızı büyük bir gayretle, adeta vatan gibi koruyan bir milletin evlatlarıyız. Biz ağaca yalnızca; “Kapının eşiği, çocuğun beşiği, kâğıdın hamuru” olarak bakmıyoruz, odun hammaddesi üreten bir kaynak da olarak görmüyoruz. Zira orman ekosistemi, içerisinde başlı başına bir dünya barındırıyor! Önceki yıllarda farklı başlıklar altında gerçekleştirdiğimiz 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün bu yılki teması, Bakanlığımızca ‘Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes’ olarak belirlendi. Bu yıl, 7’den 70’e hepimizin dikeceği binlerce fidan İnsanlığa, Gezegenimize ve Ülkemize nefes olacak. Bugün sadece burada değil Bartın’da 3, Karabük’te 7 ve Zonguldak’ta 7 olmak üzere 17 ayrı lokasyon da 191 dekar alanda aynı anda 23 bin 500 adet fidanı aynı anda gelecek nesillerine eşsiz armağanlar bırakmak için toprakla buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından BEÜ Çaycuma Kampüsü bahçesinde protokolün katımıyla eş zamanlı olarak Çaycuma BEÜ bahçesinde 1000 adet fidan toprakla buluşturularak can suları verildi.