Zonguldak’ta asayişten, sağlığa, ekonomiden, siyaset ve kültür-sanata birçok alanda yaşananların ardından 2024 yılı sona erdi.

Zonguldak’ta 2024 yılı, asayişten sağlığa, ekonomiden siyasete, kültür-sanat faaliyetlerinden sosyal gelişmelere kadar birçok alanda önemli gelişmelere tanıklık edildi.

3 Ocak - Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü tam fırtına sebebiyle parçalanarak kıyıya vuran Pallada gemisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ukraynalı mürettebat; yakınlarına ulaşılamayınca kimsesizler mezarlığına defnedildi. Mürettebatın yakınlarının yaptığı girişimle mezarı açılarak cenazesi Ukrayna’ya gönderildi.

4 Ocak - Zonguldak’ta suç örgütü kurma, üye olma ve uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 16’sı tutuklu 32 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan 4 yıldan 38 yıla kadar çeşitli yıllarla hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelilerden bazılarının uyuşturucu maddeleri "Kübra", "Amca" diye şifreli olarak sordukları da iddianamede yer aldı.

8 Ocak - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 7 Ocak 2013’te meydana gelen faciada hayatını kaybeden 8 işçi, kuyu başında dualarla anıldı.

12 Ocak - Zonguldak’ta 17’si tutuklu 32 sanıklı "suç örgütü" davasında ara karar verildi. 4 sanığın tahliyesine, 12 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

22 Ocak - Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçi, 11 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

27 Ocak - Zonguldak’ta kontrolden çıkan bir otomobil 15 metrelik istinat duvarını aşarak karayoluna uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

27 Ocak - Zonguldak’ta Fevkani köprüsünde son kalan kısımda alınarak 67 yıllık köprü kaldırıldı.

30 Ocak - Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılı faaliyetlerini kamuoyu ile paylaştı. Yıl boyu 9 bin 457 denetimin yapıldığını açıkladı.

4 Şubat - Zonguldaklı maden işçileri, asrın felaketinde enkazın altından kurtardıkları 20 yaşındaki Songül Göksu’ya iki ayağının ampute edilmesi sonrası tedavi sürecinde de iletişimi koparmayarak destek verdi.

5 Şubat - Zonguldak’ta 2013 yılında 8 madencinin öldüğü maden faciasına ilişkin aralarında dönemin TTK yöneticileri ve yüklenici firma yetkililerinin de bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

6 Şubat - Zonguldak’ta maden işçileri saat 04.17’yi gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkisi altına alan asrın felaketinde hayatını kaybedenleri andı.

8 Şubat - Zonguldak’ta özel bir maden şirketi tarafından işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçiden 1’i sağ olarak çıkartıldı. Diğer işçinin cansız bedeni ise 5 saat sonra çıkartılabildi.

10 Şubat - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta AK Parti’nin ilçe belediye başkanlarının tanıtıldığı mitinge katıldı. Binlerce kişinin doldurduğu miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Zonguldak bugün seni bir kez daha yürekten selamlıyorum. Kaşların karasına, kurbanım arasına, ancak sen merhem olursun gönlümün yarasına. Kaşların kara kara, açtı gönlüme yara. Açtı gönlüme yara, sensin derdime çare. Kaşlarının karasına vurulduğum Zonguldak, sizleri bugün bir daha muhabbetle selamlıyorum” diyerek konuşmasına başladı.

29 Şubat - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in 67 yaşında hayatını kaybeden ablası Müzeyyen Erez memleketinde toprağa verildi.

1 Mart - Zonguldak’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 Mart - Zonguldak’ta 32 yıl önce, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Kozlu ilçesindeki maden ocağındaki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla anıldı.

5 Mart - AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, yılın 67. gününü Dünya Zonguldak Günü olarak belirlenmesini istediklerini ve tavsiye ettiklerini açıkladı. Çağlayan, yılın 67. gününde 372 tam saha programı ile halkla bir araya geleceklerini bildirdi.

13 Mart - Zonguldak’ta aralarında çıkan tartışma nedeniyle 4 yıldır dini nikahla yaşadığı 40 yaşındaki Yeliz Yolcuoğlu’nu görev silahı ile öldüren jandarma uzman çavuş Muhammet D. (33) hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

14 Mart - Zonguldak’ta geçen yıl AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan’ın 35 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Arslan ve arkadaşı Gökhan Katıoğlu’nun hayatını kaybettiği kazada 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sürücünün, suçun taksirli suç olması ve tutuklamanın tedbir niteliği göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

17 Mart - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Zonguldak Spor Basket 67 Takımı, ligin bitimine bir hafta kala ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi. Takım, kupa kaldırarak şampiyonluk coşkusu yaşadı.

26 Mart - Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında yaşanan iş kazasında 49 yaşındaki Muhammet Korkut isimli işçi hayatını kaybetti.

29 Mart - Zonguldak’ta yaşayan Melih Bektaş, 5 ay önce polislik mesleğini bırakarak dünya turuna çıktı. 12 ülke gezen Bektaş, Malezya’da bıçaklı gaspa uğradı. Tapınakta 13 saat rehin tutulan gencin, kamera, dron, ehliyet ve pasaportunu çalan zanlılar, bankadan da 62 bin lirasını aldı. Malezya Polisi ile zanlılardan 2’sini yakalatan Bektaş, başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor.

31 Mart - Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde CHP’li belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, sandık başında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

31 Mart - Zonguldak’ta resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP’li Tahsin Erdem Valilik binası önünde kutlama yaptı.

3 Nisan - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi’nde maden ocağına inerek eksi 360 metrede madencilerle iftar yaptı.

6 Nisan - Zonguldak’ın Çaycuma ilçe girişindeki köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenler 12. yılda dualarla anıldı.

12 Nisan - Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil trafo binasına çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

1 Mayıs - Zonguldak’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

8 Mayıs - Zonguldak’ta yük treninin çarptığı 89 yaşındaki Şükran Bayhan hayatını kaybetti.

15 Mayıs - Zonguldak’ta özel maden ocağındaki göçükte ölen 42 yaşındaki Şenol Zurnalı’nın aynı ocakta birlikte çalıştığı oğlunu evlendirmek için emekli olmasına rağmen çalıştığı ortaya çıktı.

17 Mayıs - Zonguldak’ta 14 yıl önce meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci, olayın yaşandığı maden ocağında dualarla anıldı.

4 Haziran - Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; Türkiye Taşkömüü Kurumu’na ait maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan Tevfik Soy isimli işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

6 Haziran - Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Furkan S.’nin cinsel istismarına maruz kaldıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Nisanur bebeğin mezar taşını gören herkes gözyaşlarına boğuluyor. Cenazesine devlet ve soruşturmadaki görevli polislerin sahip çıktığı minik kızın mezar taşına mezar taşına soyadı ise yazılmadı.

14 Haziran - Zonguldak’ta 90 bin 660 öğrenci karne sevinci yaşandı.

21 Haziran - Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü ve Uzun Mehmet’i Anma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

26 Haziran - Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden 7 yerel gastronomi ürünü, Ark of Taste Ağı’na dahil edildi.

1 Temmuz - Zonguldak’ta Kabotaj Bayramı töreninde konuşan Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert, şehirdeki limanlardan 2023 yılında 20 milyon 400 bin ton yükün tahmil tahliyesinin yapıldığını açıkladı.

15 Temmuz - Zonguldak’ın Kapuz Mahallesi’ndeki plaj tesislerini boşaltma tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi silahla yaralandı.

15 Temmuz - Zonguldak’ta; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

15 Temmuz - Zonguldak’ta iddialara göre ruhsatsız işletilen maden ocağının önünde yüksekten düşerek yaralanan Satılmış Gedik isimli işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

17 Temmuz - Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen maden ocağında göçükte kalan 51 yaşındaki maden işçisi Mustafa Kuru’nun cansız bedeni 8 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından bulunduğu yerden çıkartılarak hastane morguna getirildi.

18 Temmuz - Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi limanında 5 Ekim 2023’te Kolombiya’dan gelen Panama bayraklı gemide yaklaşık 141,5 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin tutuklanan 10 yabancı personelin yargılanmasına devam edildi.

19 Temmuz - Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde 2013 yılında meydana gelen maden faciasında 8 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin dosyaları birleştirilen dönemin TTK yöneticisi 6 sanık hakkında beraat kararı verildi. Biri dönemin TTK şube müdürü olmak üzere 3 sanık ise 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1 Ağustos - Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde tünel çalışmasından çıkartılan hafriyat dolgu çalışmaları kapsamında sahile döküldü. Hafriyatın denize akması sebebiyle, 10 milyon liralık soğuk hava deposu ve mezat alanları yapılan limanda balıkçı tekneleri karaya oturma tehlikesi yaşıyor.

3 Ağustos - Zonguldak’ın 170 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası’nda çalışmalara katılmak için yola çıkan dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Filyos’a ulaştı. Gemi, kule montajının ardından sondaj alanına hareket edecek.

13 Ağustos - Zonguldak’ta geçen yıl Kasım ayında batan Kafkametler isimli yük gemisinin enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları denizde ve kıyı kesiminde devam ederken bulunan 44 kemik parçasının adli tıp kurumunda incelemeleri sürüyor.

17 Ağustos - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda üretilerek Zonguldak’ın Filyos beldesinden karaya çıkan doğalgazın 6 milyon metreküpe yükseldiğini açıkladı. Gabar’daki petrol üretiminin günlük 47 bin varile çıktığını belirten Bayraktar, "Hakkari’de, Van’da yapacağımız, yaptığımız ve şu andaki çalışmalarla Karadeniz’de yeni yapacağımız çalışmalarla, yeni sondajlarla da hem mevcut rezervleri arttıracağız, hem de yeni teşviklerle inşallah petrol ve doğalgaz dışa bağımlılığımızı azaltacağız ve inşallah bir gün bunu nihayete erdireceğiz" dedi.

20 Ağustos - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve toplantı için Zonguldak’a geldi.

26 Ağustos - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

26 Ağustos - Zonguldak’ın Devrek ilçesinde çıkan orman yangınında 22 dönüm arazi zarar gördü. Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

26 Ağustos - Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 20 yaşındaki Abdullah Öztürk’ün ölümüne sebep olan zanlı K.F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Ağustos -Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde fırtınada ikiye bölünerek sahile sürüklenen Pallada Gemisi’nin söküm işlemleri tamamlandı. Gemiden kalan son parçalar da kamyonlara yüklendi.

29 Ağustos - Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aracını tamirciden almak isterken saldırıya uğrayan adamın darp edilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Adamı önce araçla çarpıp yere düşüren zanlılar ardında da yerde dakikalarca tekmeledi. Dövdükleri adamın fotoğrafını da çekip olay yerinden ayrıldı.

1 Eylül - Zonguldak’ta balıkçılar av yasağının sona ermesiyle birlikte Karadeniz’e açıldı. Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, "Sezonumuzun hepinize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

2 Eylül - Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Yaralılar Gökçebey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

3 Eylül - Türk-İş Zonguldak’ta "Zordayız, Geçinemiyoruz" mitingi düzenledi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bir ay bu ülkedeki herkes zenginler başta olmak üzere bir aylık kazançlarını devlete versinler. Biz de zaten yarı aç yarı tok yaşıyoruz. Bize de bir ay maaş vermesinler. Madem ülke düzelecekse, hadi bakalım" dedi.

5 Eylül - Zonguldak’ta 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta’nın 3 yıl önce 8. kattaki dairenin terasından düşerek hayatını kaybettiği olayda kararını açıklayan mahkeme Usta’nın erkek arkadaşı Bartu C.A.’nın beraatine karar verdi.

16 Eylül - Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 141,5 kilogram kokain ele geçirilen geminin 10 tutuklu mürettebatının yargılandığı davada 8 mürettebat beraat etti. Geminin 2 kaptanına ise 30 yıl hapis cezası verildi.

1 Ekim - Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 141,5 kilogram kokain ele geçirilen geminin 10 tutuklu mürettebatının yargılandığı davada 8 mürettebat beraat etti. Geminin 2 kaptanına ise 30 yıl hapis cezası verildi.

11 Ekim - Zonguldak’ta Akosman çifti 8 yıl önce 40 kovan ile başlayan arıcılık serüveninde "Kestane balının diyarı Zonguldak" sözünü dünyaya gösterdi. Saflık derecesi ve kalitesini gösteren prolin değeri normal sınırların üstünde çıkan balı, kestane balı sınıfında Londra’daki yarışmaya gönderen çift, sağlığa olağanüstü faydası, benzersizliği ve tadı ile dünyanın en kaliteli balı olma özelliğiyle ’altın bal’ ödülünü aldı.

7 Kasım - Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Sarıkamış’taki askerlere kışlık giysi, erzak ve mühimmat götürdükleri esnada Rus donanması tarafından batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa nakliye gemilerinde şehit düşen 221 mürettebat törenle anıldı.

11 Kasım - Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde patpat olarak adlandırılan tarım aracı devrildi. Kazada sürücü ile oğlu ağır yaralanırken eşi Ayşe Demir hayatını kaybetti.

19 Kasım - Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçen yıl 19 Kasım günü fırtınada batan Kafkametler’in 12 mürettebatı için gıyabi cenaze namazı kılındı. Geminin battığı yerde anma töreni düzenlendi, Kur’an-ı Kerim okundu.

26 Kasım - Zonguldak’ta 70 yaşındaki emekli maden işçisi Mustafa Keleş’in başının baltayla vücudundan kesilerek öldürülmesi olayında aralarında Keleş’in yengesinin de bulunduğu 9 sanık hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu. Savcı, tutuksuz 9 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

28 Kasım - Zonguldak’ta yolun karşısına geçerken tırın çarptığı 72 yaşındaki gazeteci İbrahim Poyraz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

29 Kasım - Zonguldak’ta lise öğrencisi Büşra Akın’ın hayatını kaybettiği 18 öğrencinin de yaralandığı kazada tutuksuz yargılanan sanıklardan Ramazan A. ile öğrenci servisinin şoförlüğünü yapan Fikret B. hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası kararı verildi. Bir diğer sanık M.A. hakkında ise beraat kararı verildi.

29 Kasım - Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 13 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartman sakinleri ekipler tarafından tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

1 Aralık - Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 28 yaşındaki O.Ç., iddialara göre husumetli olduğu babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı. Ortalık savaş alanına dönerken içeride çalışan 6 kişi canını zor kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda işyeri çalışanlarının şikayetçi olduğu O.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Aralık - Eski Devlet Bakanı ve beş dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti. Barutçu için 4 Aralık tarihinde TBMM’de tören düzenlenecek. Barutçu’nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

13 Aralık - Zonguldak’ta alacağını tahsil etmek için gittiğini iddia ettiği müzikholde, iş yeri sahibi Tolga Korkmaz’ı pompalı tüfekle vurarak öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi. Olaya karışan 2 sanık da ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer 2 sanık ise tahliye edildi.

20 Aralık - Zonguldak’ta cesedi yakılmış halde bulunan Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani’nin (50) ölümüne ilişkin davada 3’ü tutuklu 6 sanığın yargılanması devam edildi. Sanık avukatları ve yakınları ile Nourtani’nin avukatı arasında sözlü ve fiili gerginlik yaşandı. Duruşmada Nourtani’nin böbreğinin alınmasına ilişkin iddialar yer bulurken mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Şubat tarihine erteledi.

21 Aralık - AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımıyla gerçekleştirildi.