İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, 2022 yılında Zonguldak’ta yapılan çalışmaları paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, 2022 yılında Zonguldak’ta yapılan çalışmaları paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “Yıl boyunca Bakanlığımızın ortaya koyduğu sosyal politikalar ve eğitim politikaları, yürütülen projeleri ilimizde uygularken öğrencilerimize sunulan eğitim kalitesinin her geçen gün artırılması, okul ve kurumlarımızın hizmet standartlarının, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için eğitimde fırsat eşitliğini temel alarak tüm ekip arkadaşlarımızla beraber sürekli, azimli kararlı bir şekilde sahada koşturmaya devam ettik” dedi.

Yatırımlar çerçevesinde il bünyesindeki büyük onarım doğrultusunda toplam 258 okul ve kurumda çalışmalar tamamlandı. Doğalgaz bağlantı hattı gelen toplam 52 okulun, doğalgaz dönüşüm işi tamamlandı. Yatırım Programı dahilinde Zonguldak’a 35 yeni okul ve kurum kazandırılacak. Yeni yapılacak okullar Ocak ve Şubat aylarında ihale edilecek. Merkez 24 derslikli Halk Eğitimi Merkezi, Bahçelievler İlkokulu, Filyos Anaokulu, İzmirlioğlu İlkokulu inşaatları devam ediyor. İl genelinde toplam on okul deprem güçlendirme programına alındı. Okulların, güçlendirme projeleri hazırlandı. 2023 Ocak ayı içerisinde ihaleleri gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" çerçevesinde il genelinde toplam altmış bir okulun iyileştirme çalışması tamamlandı. İl merkezi ile Ereğli ilçesinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezlerine ek olarak, Devrek, Alaplı ve Çaycuma ilçelerine üç yeni BİLSEM açıldı. Açılan toplam BİLSEM sayısı beşe çıkartıldı. İl Merkezi, Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde e-sınav merkezlerine ek olarak, Kozlu, Kilimli, Devrek, Devrek ve Alaplı ilçelerinde dört yeni e-sınav merkezi açılarak, e-sınav merkezi sayısı yediye çıkartıldı. Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt yaptıran çırak öğrenci sayısı 31 Aralık itibari ile il genelinde bin 200’den 7 bin 800’e yükseltildi.

Döner sermaye işletmesi bulunan 12 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mesleki Eğitim Merkezlerinin geliri, 2022 Yılı sonu 31 Aralık itibari ile 21.5 Milyon TL’ye ulaştı. Bakanlık tarafından, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için öğrencilere dağıtılmak üzere gönderilen, toplam bir buçuk milyon ücretsiz ders kitabı ve yardımcı kaynak kitap okullarda öğrencilere dağıtıldı. Zonguldak, Karabük, Bartın illerinin tarihi ve kültür mirasını gelecek nesillere aktaracak olan "Zonguldak Olgunlaşma Enstitüsü" Zonguldak bünyesinde açıldı. Ana sınıflara, toplam yetmiş üç ana sınıfı daha eklenerek, okul öncesi 5 yaş okullaşma oranı, il genelinde, yüzde 54’ten yüzde 99’a yükseltildi.

Bakanlıkça başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" doğrultusunda kentin tüm okul ve kurumlarına kütüphane yapılarak, kütüphanesiz okul kalmadı. Bakanlıkça başlatılan, kullanılmayan köy okullarının eğitime kazandırılması doğrultusunda Zonguldak’a yirmi Köy Yaşam Merkezi açıldı, diğer köylerdeki çalışmalar da devam ediyor. Zonguldak kütüphanelerindeki toplam kitap sayısı, 200 binden 600 bine çıkarıldı. Bir milyon kitap hedefine, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı sonunda, ulaşılması planlanıyor.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1. Döneminde, taşımalı eğitimden faydalanan öğrenciler ile okul öncesi öğrencileri ve pansiyonda kalan toplam 18 bin 402 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sağlandı. 2. Dönem itibari ile taşıma merkezli okullar bünyesindeki öğrencilerin tamamı olmak üzere, yaklaşık 42 bin 914 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verilecek. İl genelinde bulunan 8 “Halk Eğitimi Merkezinde, 3 bin 471 kurs açılarak toplam 73 bin 57 kursiyere eğitim imkanı sağlandı. Bakanlıkça başlatılan “Aile Okulu Projesi” doğrultusunda toplam 8 bin 689 veliye ulaşılarak eğitim verildi. Bakanlıkça başlatılan Okul Bazlı Bütçe projesi doğrultusunda Temel Eğitim Okullarının tamamına, kırtasiye ve temizlik malzemesi alımı ile küçük onarım ödenekleri gönderildi. TYP çerçevesinde Zonguldak’ a verilen toplam 405 temizlik personeli, okullarda görevlendirildi.

Yatırımları değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "Eğitim öğretim sürecinin bütün boyutlarına direk veya dolaylı olarak etki edecek bu yatırım ve desteklerinin İlimiz Zonguldak’a gelmesi; öğrencilerimize sunulan eğitimin kalitesini artırırken, sunduğumuz yeni imkanlarla eğitimde fırsat eşitliğinin artırılmasına da hizmet etmektedir. Bu çalışmaların İlimiz adına yapılmasında birlikte çalıştığımız İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve tüm paydaşlarımıza, Bakanlığımızın tüm birimlerine teşekkür ediyor, bütün bu imkanları ilimize sağlayan Zonguldak’ımızın fahri hemşehrisi olan her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz başta Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer olmak üzere, Valimiz Mustafa Tutulmaz’a, Milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. 2023 yılının Zonguldak eğitim ailemiz ve ülkemiz için daha çok çalışıp daha çok başaracağımız bir yıl olmasını diliyorum. “Mutlu ve Sağlıklı Bir Nesil için Azim ve Kararlılıkla Koşmaya Devam Ediyoruz” dedi.