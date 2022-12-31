Zonguldak’ta asayişten, sağlığa, ekonomiden, siyaset ve kültür-sanata birçok alanda yaşananların ardından 2022 yılı sona erdi.

Zonguldak’ta asayişten, sağlığa, ekonomiden, siyaset ve kültür-sanata birçok alanda yaşananların ardından 2022 yılı sona erdi.

Ocak 2022

6 Ocak - Zonguldak’ın Filyos beldesindeki Filyos Endüstri Bölgesi’nde bazı alanların Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine karar verildi.

13 Ocak - Zonguldak’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hatamız oldu, yanlışımız oldu. Onları telafi etmeye çalışıyoruz. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir" dedi.

27 Ocak - Zonguldak-İstanbul kara yolu Değirmenağzı mevki’inde heyelan ihbarı trafiği kilitledi.

Şubat 2022

2 Şubat - Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde eşi ile tartışan adam eşini uyurken çekiçle vurarak öldürdü. Oğlunu arayarak "gel anneni öldürdüm" diyen zanlı, olay sonrası yakalanarak polis merkezine götürüldü.

4 Şubat - Bir dizi ziyaret için Zonguldak’a gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 7 Şubat günü 81 ilde eğitim öğretim döneminin ikinci döneminin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

5 Şubat - Teoman Duralı Tünelleri, Karaelmas Köprülü Kavşak ve Kilimli Sahil Yolu toplu açılış töreni ve miting programı gerçekleşti. AK Parti Genel Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım açılış törenine katılmak üzere Zonguldak’a geldi.

7 Şubat - Zonguldak’ta 112 çağrı merkezine 2021 yılında 667 bin 571 çağrı geldi. Bu çağrılardan argolu konuşmalar gibi gereksiz aramalardan 5 kişiye 2 bin 60 TL para cezası uygulandı.

9 Şubat - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK’ya ait maden ocaklarında çalışan 7 bin 400 işçiden 77 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

23 Şubat - Zonguldak’ta 2020 Haziran ayında aracıyla karşı şeride geçerek 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ’ın ölümüne ailesinin de yaralandığı kazada emekli hemşire Hanife Yılmaz’ın yargılanmasına devam edildi.

25 Şubat - Zonguldak’taki kaçak maden ocağında yaşanan göçükte 2’inci işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Mart 2022

2 Mart - Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan kriz nedeniyle Ukrayna limanlarına ulaşamayan gemiler Zonguldak’a geri döndü.

4 Mart - Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda kaçak maden ocağı tespit edildi. Operasyonlarda 25 kişi hakkında işlem yapılırken maden ocakları imha edildi.

7 Mart - Ukrayna’da yazılım mühendisliği bölümünde öğrenim gördüğü sırada bombaların arasında dehşeti yaşayan 22 yaşındaki Ege Gürel, Zonguldak’taki ailesine kavuştu.

15 Mart - Zonguldak’ta 130 esnafın bulunduğu Merkez Çarşısı için depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Tamamen tahliye edilen binanın yıkım işlemleri başladı.

18 Mart - Zonguldak’ta akşam saatlerinden yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Karla kapanan 107 köy yolunu açma çalışmaları ise sürüyor.

Nisan 2022

2 Nisan - Zonguldak’ta özel bir maden ocağında çalışan işçiler yılın ilk sahurunu yerin 300 metre altında birlikte yaptı. 8 ay önce maden ocağında işe başlayan 24 yaşındaki maden işçisi Sefer Altay ise mesai arkadaşlarıyla ilk kez ailesinden uzakta oruca niyetlendi. İşçiler; duaların ardından yeniden mesailerine devam etti.

8 Nisan - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü değişti. Görevi süresi sona eren Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın yerine Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.

8 Nisan - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi’ni kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı’ndan uğurladı. Bakan Dönmez, “Haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz’i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz” dedi.

11 Nisan - Karadeniz’de Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

18 Nisan - Zonguldak’a gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Köksal Toptan, adını taşıyan okulda hayırsever tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı. Toptan: "Filyos, Zonguldak’ın da lig atlayacağını bize gösteriyor" dedi.

21 Nisan - Zonguldak’ta huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İnsan doğasına uygun mekanlarda hizmet sunmayı önceliyor ve kurumlarımızı bu şekilde dönüştürüyor, geliştiriyoruz" dedi.

27 Nisan - Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik olarak başlattığı Pençe Kilit operasyonu sırasında roket saldırısı sonucu şehit olan Şehit Piyade Uzman Er Doğukan Korkmaz memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Mayıs 2022

1 Mayıs - Zonguldak’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde sunucunun sahneden indirilmesini isteyen Kadın Platformu Üyeleri ile diğer sendika üyeleri arasında arbede yaşandı. Tarafların yatıştırılmasının ardından kutlamalar devam etti.

2 Mayıs - Zonguldak’ta Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı. Namaz sonrası protokol ve vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

13 Mayıs - Zonguldak’ta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi adıyla ve Siber Güvenlikte Kritik Unsur İnsan Kaynağı temasıyla Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi başladı.

21 Mayıs - Zonguldak Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç, otoparkta bir otoparkta çıkan yol verme kavgasında saldırıya uğradı. Başkan dudağından yaralanırken saldırgan ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

28 Mayıs - Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya çıkartılması 3’ü sondaj gemisi olmak üzere 16 geminin çalışmaları sürüyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Eş zamanlı 6 bin ayrı faaliyet var. Dünya ölçeğinde bir proje" dedi.

Haziran 2022

4 Haziran - TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çaycuma’ya ilişkin "Türkiye’nin en büyük 3. limanı burası. Sadece Batı Karadeniz’in değil, Orta Anadolu’nun da denize çıkış kapısı burası olacak. Karadeniz gazının karaya çıkış noktası burası olacak" dedi.

10 Haziran - Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya nakli için 170 kilometrelik hatta doğalgaz boruları döşenecek. Boruların denize indirilmesi için 13 Haziran günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla tören düzenlenmesi bekleniyor. Öte yandan doğalgazın ana dağıtım hattına bağlanması için karada da boru döşeme çalışmaları başladı.

11 Haziran - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve açılış töreni için Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine geldi.

13 Haziran - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Filyos Limanı’na indi.

16 Haziran - Zonguldak’ta aralarında husumet bulunan yengesine merdivende kurşun yağdıran zanlı, annesini yaralı halde bulan yeğeni tarafından bıçaklandı. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken, o anlar bir binanın güvenlik kamerasına ve amatör kameraya yansıdı.

17 Haziran - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir süre önce hizmete açılan Teoman Duralı Tünelleri’nde direksiyona geçti.

26 Haziran - Zonguldak’ta yoğun yağış nedeniyle Çaydamar Mahallesinde bulunan yedi emin deposunda bazı araçlar suya gömüldü.

26 Haziran - Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde etkili olan çok kuvvetli yağış sebebiyle 30’a yakın ev etkilendi. AFAD ekipleri botla mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Sular altında kalan mahalle dron ile havadan görüntülendi.

28 Haziran - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi Zonguldak’a geldi. Selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Temmuz 2022

1 Temmuz - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 96.yıl dönümü Zonguldak’ta kutlandı.

6 Temmuz - Castorone isimli gemi; Karadeniz’deki 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin karaya taşınmasında derin deniz tabanına boruların yerleştirilmesi işlemi için Filyos açıklarına ulaştı.

30 Temmuz - Zonguldak’ın tatil beldesi Filyos’ta huzur ve güveni sağlamak için göreve başlayan atlı jandarma timi vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Ağustos 2022

4 Ağustos - Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili kaçan zanlı Fikret Canbaz yakalanarak, Çaycuma Adliyesi’ne getirildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan katil zanlısı cezaevine gönderildi.le mezarlığına defnedildi.

30 Ağustos - Cumhuriyet’in ilk vilayeti Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı.

31 Ağustos - Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balıkçıların 1 Eylül’de açılacak olan balık sezonu için düzenlediği törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu balıkçılara iyi bir mevsim geçirmelerini diledi.

Eylül 2022

12 Eylül - Zonguldak’ta 2022-2023 eğitim öğretim dönemi ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. Birinci sınıf öğrencilerine ise fidan hediye edildi.

13 Eylül - Bir dizi ziyaretler ve açılışlar için Zonguldak’a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlıklı girdiklerini ve ders kitaplarının yanında yardımcı kaynak kitaplarını da okullarda hazır etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

14 Eylül - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaret için Zonguldak’a geldi.

16 Eylül - Zonguldak’ta kendisini ’mehdi’ ilan edip, mehdiliğini kabul etmedi diye köylüsü Murat Cura’yı 9 kurşunla öldüren Erdoğan Kösepınar hakkında karar çıktı. Sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ekim 2022

6 Ekim - Zonguldak’a ziyaret gerçekleştiren eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Rusya-Ukrayna krizi ve Çin ile Amerika’nın mücadelesinin bir kaç yıl içerisinde dönüşüm ve yeni bir düzen kurulacağını gösterdiğini ifade ederek, "Bu safhada Türkiye her zamankinden güçlü olmak durumunda. Ayakta kalmak güçlü olmaktan geçiyor" dedi.

8 Ekim - Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi doğrultusunda göreve çıkan Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama operasyonlarını gerçekleştiriyor.

13 Ekim - Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, alt tarafta bulunan binaya çarparak hasar verdi. İstinat duvarının kalan kısmında çökme tehlikesinin devam etmesi nedeniyle 20 dairelik binanın geçici olarak boşaltılmasına karar verildi.

25 Ekim - Zonguldak’ta 2013 yılında 8 madencinin hayatını kaybettiği 8 madencinin de yaralandığı maden faciasında 6 TTK yöneticisinin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya yalnızca TTK Eski Genel Müdürü R.D. katılırken, hurda makineleri kullanması için yüklenici firmaya kiraya verdiklerini ve yüklenici firmanın da iki makineyi tamir ettirilerek kullandığını ifade etti. R.D., verilen bu iki makineden de kira tahsil edildiğini anlattı.

Kasım 2022

2 Kasım - Zonguldak’ta iki maden işçisinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki kazadan sonra tutuklanan ocak sahibi Mustafa K. hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

3 Kasım - Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 31 yıl önce yapılan madenci heykelinin mavi ve sarı renklerine boyanması tepkilere neden oldu. Belediye Başkan Vekili Hüseyin Yılmaz, çizmelerinin yeniden siyaha boyandığı heykelle ilgili olarak "Kozlu’daki vatandaşlarımızdan hiçbir olumsuz tepki almadık, üstelik çok olumlu tepkiler aldık. Biz madenciye değer verdiğimiz için bu çalışmayı yaptık. Yapılan eleştirileri haksız buluyorum" dedi.

3 Kasım - Zonguldak’ta dolmuştan inip evine gitmek isteyen yengesi Nurten Demirbağ’a merdivende pusu kurup kurşun yağdıran Namık Demirbağ hakim karşısına çıktı.

3 Kasım - Zonguldak‘ın Çaycuma ilçesinde taşımalı eğitim öğretim gören öğrencilerin yediği yemekten zehirlenme şüphesiyle 183 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

6 Kasım - Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

7 Kasım - Zonguldak’ta yapımı tamamlanan 423 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik hizmetleriyle mesaiye başladı. 50 yataklı yoğun bakım ünitesi, 12 ameliyathanesi bulunan hastane, yanık ünitesinin de hayata geçmesiyle birlikte bölgeye hizmet verecek.

12 Kasım - 23 yıl önce yaşanan depremin yıldönümünde "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçekleştirildi. Bir restoranda çorba içen vatandaşlar tatbikat anına denk gelince masaların altına girerek tatbikat boyunca bekleyişlerini sürdürdü.

18 Kasım - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak açıklarında keşfedilen doğalgaz rezervinin karaya taşınmasına ilişkin, "Bugün itibariyle deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamının inşaatı bitmiş durumda. Test işlemleri ve devreye alma işlemleri yapılıyor" dedi.

23 Kasım - Zonguldak’ta vatandaşlar hissedilen depremle birlikte sokağa akın etti.

28 Kasım - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Zonguldak’a gelerek Valilik makamını ziyaret etti.

Aralık 2022

2 Aralık - Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

6 Aralık - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde Organize Suç Örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan hedeflere yönelik olarak bu sabah liderliğini B.Y.’nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

8 Aralık - Zonguldak’ta geçen 9 Eylül günü önünde oturup dinlendiği dolmuşun hareket etmesi üzerine altında kalıp hayatını kaybeden 80 yaşındaki Mehmet Baş, olayda asli kusurlu bulundu.

13 Aralık - Zonguldak’ta balıkçı teknesinden düştüğü bildirilen 38 yaşındaki İbrahim Acar’ı arama çalışmaları sürüyor.

14 Aralık - Zonguldak’ın Çatalağzı beldesinde öğrenci servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci öldü, 18 kişi yaralandı.

15 Aralık - Zonguldak’ta geçen yıl Aralık ayında acil serviste hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik personeli Yılmaz Yapıcı’nın şişelere alkol doldurduğu sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandığı olayın tutuksuz sanığı hemşire Önder Eraslan, "Çakmak yakmadım. Cebimdeydi" dedi. Ağır yaralandıktan sonra uzun bir tedavi süreci atlatan hemşire Gizem Elif Türk ise "Çakmak yaktığını gözümle gördüm. Çakmadıysa alev nasıl aldı?" diyerek tepkisini dile getirip şikayetini yineledi.

19 Aralık - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos limanında devam eden doğalgaz işleme tesisindeki çalışmaları yerinde inceleyerek, “ Karadeniz gazının Mart ayında sisteme vereceklerini söyledi.

20 Aralık - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğalgaz’da son 20 yılda adeta devrim yaşadıklarını, petrol de ise hedeflerinin günlük 100 bin varil olduğunu belirterek, Gabar bölgesinde yeni keşiflerin geleceğinin müjdesini verdi.