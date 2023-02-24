Zonguldak’ta belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 179 bin 425 metrekare olarak gerçekleşti.

Zonguldak’ta belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 179 bin 425 metrekare olarak gerçekleşti.

TÜİK illere göre yapı izin istatistiklerini açıkladı. 4. çeyrek Ekim-Aralık 2022 arasında Zonguldak’taki yapı izin istatistiklerine göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı 102 oldu. Daire sayısı 914 olarak açıklandı. Yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümü 179 bin 425 metrekare oldu. Konut kullanım alanı olarak yapı ruhsatı verilen istatistik ise 96 bin 701 metrekare olarak açıklandı. Konut dışı kullanım alanı yüzölçümü ise 46 bin 325 metrekare oldu. Ortak kullanım alanına verilen yapı ruhsatı yüzölçümü ise 36 bin 399 metrekare olarak açıklandı.

Zonguldak’ta yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 86 oldu. Daire sayısı ise bin 253 oldu. Toplam yüzölçümü ise 184 bin 77 metrekare oldu. Konut kullanım alanı 119 bin 670 metrekare olarak açıklandı. Konut dışı kullanım alanı 31 bin 173 metrekare oldu. Ortak kullanım alanı ise 33 bin 234 metrekare oldu.