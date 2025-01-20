Zonguldak’ta Emniyet Müdürlüğünce 141 personel ve 46 ekibin katılımıyla Huzur 67 genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 2 bin 419 kişi kontrol edildi. 169 işyeri ve 431 araç denetlendi. Denetimler sonucunda, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma suçlarından aranan 3, bakaya olarak aranan 2 kişi olmak üzere toplam 5 aranan şahıs yakalandı.

İl merkezindeki 3 işletme, izinsiz alkol sunumu, konsomatris çalıştırma ve kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edildiği tespit edildi. İdari işlemler için tutanak düzenlendi. Çevreye rahatsızlık veren 2 kişiye, Kabahatler Kanunu’na aykırı davranışları nedeniyle idari para cezası uygulandı. Trafik kurallarını ihlal eden 35 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 3 araç trafikten men edildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik genel asayiş uygulamalarına kararlılıkla devam edileceği belirtildi.