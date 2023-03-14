Zonguldak 14 Mart Tıp Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Zonguldak Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Doktor Ömer Selim Alan, Tabip Odası Başkanı Şenol Yavuz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, , Tıp fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, Dekan Yardımcıları; Prof. Dr. Hande Aydemir, Prof. Dr. Selda Sarıkaya, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Murat Songür, başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Duygu Erdem, Prof. Dr. Levent Atik ve öğretim üyeleri katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu. Törenin ardından program fotoğraf çekimi ile sona erdi. Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, "Tabip Odası başkanım bizleri davet etti ve biz de seve seve meslektaşlarımızın yanında olduk. Tıp bayramını biraz buruk da olsa kutladık. Onlarla gurur duyuyoruz. Şu anda aktif olarak sağlık sektörüne destek veremesek de görev yapamazsak da onların varlığından son derece mutluyuz, gurur duyuyoruz. Hepsi ile tüm sağlık çalışanlarımızı da kolaylıklar diliyorum" ifadesini kullandı.

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Dr Şenol Yavuz ise "Bu yılki 14 Mart Tıp bayramımızı yine hüzünlü kutluyoruz. Kaç yıldır hep böyle törenlerimiz soğuk acılı zamanlara denk düşüyor. Pandemi’nin ardından Şimdi de afet. Kutlu bir şekilde kutlayamıyoruz ama yine de çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın da sağlıklı mutlu günler diliyorum" şeklinde konuştu.

ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr Bekir Hakan Bakkal’ da, "Bu sene hüzünlü bir Tıp bayramı kutluyoruz. Öncelikle deprem bölgesinde olmak kaydıyla özveriyle çalışan tüm hekim arkadaşlarımızın Tıp bayramını kutluyoruz Biz de bu hüzünlü bir ortam olduğu için bu sene tıp Bayramı adı altındaki etkinliklerimizi iptal ettik. sadece çelenk koyma törenine katıldık. Tüm hekimlerimizin de Tıp bayramını kutluyor ve saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.