Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yük gemisinin yakıt tanklarında beyan edilen miktardan fazla 138.5 ton kaçak fuel oil ele geçirildi. Yakıtın değerinin 1 milyon 688 bin lira olduğu tespit edildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yük gemisinin yakıt tanklarında beyan edilen miktardan fazla 138.5 ton kaçak fuel oil ele geçirildi. Yakıtın değerinin 1 milyon 688 bin lira olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda; Kdz. Ereğli ilçesi Erdemir Limanına yanaşan Liberya bayraklı dökme yük gemisinde arama ve kontrol denetimi yapıldı.

Denetimlerde geminin yakıt tanklarında yapılan ölçümler sonucunda 138.5 ton beyan harici fuel oil tespit edildi.

138.5 ton beyan harici fuel-oil cinsi yakıtın gümrüklenmiş değerinin 1 milyon 688 bin 147,47 TL olarak tespit edildiği öğrenildi.

Zonguldak Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda Kaçakçılıkla Mücadele doğrultusunda başlatılan soruşturmada şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.