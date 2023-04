Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın devreye alınması törenini Zonguldaklılar yakından izleyecek. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, tüm vatandaşları yarın saat 20.23’te gerçekleştirilecek törene davet etti.

Türkiye’nin 2020 yılında Zonguldak’tan 170 kilometre deniz açıklığında Sakarya Gaz Sahası’nda başlattığı derin deniz sondaj çalışmalarıyla keşfedilen doğalgaz, 20 Nisan günü saat 20.23’te törenle devreye alınacak. Filyos Limanı’ndaki doğalgaz işleme tesisine getirilecek olan doğalgaz, burada işlenerek 36 kilometrelik hattan ana dağıtım ağına bağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği Karadeniz gazını devreye alma töreni öncesi iftar programı düzenlenecek. 10 bin kişinin bir araya geleceği iftar programından sonra tören gerçekleştirilecek. Zonguldaklılar Karadeniz gazının devreye alınmasını tören alanında yakından izleyecek.

Zonguldaklıları Filyos Limanı’ndaki törene davet eden Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Artık hamdolsun her konuda söz sahibi bir Türkiye var. Bununla tabii ki 22 seneden beri başımızda olan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok şey borçluyuz. İnşallah yarın da Zonguldak’ımız için tarihi bir gün olacak. Buradan da bütün hemşehrilerimizi hem iftarımıza hem bu büyük programa, büyük açılışa, büyük güne davet ediyorum. Yarın saat 16.00 itibarıyla Nergis Park’ın karşısında otobüslerimiz vatandaşlarımızı bu özel programa taşımak için hazır bulunacaklar. Bütün hemşehrilerimizi hem gönül soframızda Cumhurbaşkanımızla birlikte iftar açmaya, akabinde de 20.23’te yapılacak büyük açılışa, yerli ve milli gazımızın Cumhurbaşkanımızın bizzat elinden yanmasına davet ediyoruz" dedi.

"Tarihi günler yaşıyoruz"

Karadeniz gazının Zonguldak’tan ulusal ağa verilmesinin önemine değinen Başkan Alan, "E tabii Zonguldak için çok önemli. Gerçekten çok tarihi günler yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz artık yerli ve milli doğalgazımız olacak. Türkiye’de tüm konutların yıllık tüketimi 20 milyar metreküp. Şu an birinci fazı yakıyoruz. İnşallah üç seneye kadar ikinci faz da devreye girecek. Şu an on tane kuyudan gaz alıyoruz. Ama niyetimiz inşallah 40 kuyudan gaz alıp, 15 milyar metreküp. Bu da ne demek oluyor? Türkiye’nin meskenlerde kullandığı doğalgazın yüzde 75’inin sadece Zonguldak’taki, Filyos’taki kuyudan çıktığını düşünün. Bu da ne demek oluyor? Biz bu konularda büyük para harcıyoruz. 55 milyar dolara yakın. Rakamlar üç aşağı beş yukarı değişebilir. Ama doğalgazı ithal ediyoruz. İnşallah böyle bir dertten kurtulacağız. Bunu nerede kullanacağız? Teknolojide kullanacağız, savunma sanayiinde kullanacağız, eğitimde kullanacağız, sağlıkta kullanacağız. Bu da bizim için tabii ki çok değerli" diye konuştu.

Zonguldak’a 24 kişilik diyaliz merkezi müjdesi

Atatürk Devlet Hastanesi’ne 24 kişilik diyaliz ünitesinin son model cihazlarla birlikte kurularak teslim edildiği müjdesini de açıklayan Başkan Ömer Selim Alan şöyle dedi:

"Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimimiz Hasan Bey’i ziyaret etmiştik. Orada on yataklı, tam tesisatlı bir yanık ünitesi daha önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Zonguldak’ımıza, insanımıza armağan edilmişti. Gerçekten muazzam bir şey. Teşekkür ediyoruz tekrar. O gün bir müjdeden bahsetmiştim. Sabah başhekim beyle bir daha görüştük. 24 kişilik diyaliz ünitemiz. Yatağıyla, sandalyesiyle, EKG cihazıyla, defibrilatörüyle son model diyaliz makineleriyle beraber teslim edildi. Bu tabii ki çok değerli. Haftada düzenli olarak iki üç kere diyalize giren hemşehrilerimiz var. Onların sağlığı için, yaşama tutunması için çok değerli, büyük bir destek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin başta olmak üzere tüm sağlık ekibine, yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Emeği geçen kim varsa gerçekten hem şahsım adına hem de şehrim adına teşekkür ediyorum. Bir hekim olarak bunları duymak gerçekten sevindirici. Teknik olarak şöyle bir şey söyleyeyim; inanın yani o marka model diyaliz üniteleri şu an dünya üzerindeki en son teknoloji. İnanın çoğu özel hastanede bile olmayan teknolojide ürünler. Bunları Zonguldak halkımıza, Zonguldak’taki şifa bekleyen insanlarımıza armağan ettiği için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdiden de bütün İslam aleminin, Zonguldaklı hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara sağlıkla, sıhhatle ulaşmayı nasip etsin diyorum. Altını çizerek tekrar bütün hemşehrilerimizi yarın gönül soframızda, Cumhurbaşkanımızla birlikte hem iftar açmaya hem de akabinde 20.23’teki büyük güne, büyük açılışa davet ediyoruz."