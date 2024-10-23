DÜZCE (İHA) – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Düzce’ye gelen öğrenciler, Konuralp antik kentine hayran kaldı.

Bir dizi ziyaretler için Düzce’ye gelen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri, Konuralp antik kentini ziyaret etti. Burada tarihe yolculuk yapan öğrenciler, 3 yıllık kazı çalışmaları ile bu şekilde açılan antik kentte hayran kaldı. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Konuralp’in Batı Karadeniz bölgesinde ki tek antik kente ev sahipliği yaptığını öğrenen öğrenciler, Düzce’nin turizmde parlayan kentlerden birisi olacağını belirterek çalışmalar yapanlara teşekkürlerini iletti.