Zonguldak Belediyesi’nde görevli itfaiye eri Mehmet Tuna’ya devlet üstün fedakarlık madalyası takdim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından bölgede üstün gayret gösteren kişi, kurum ve kuruluşlar devlet üstün fedakarlık madalyası ile ödüllendirildi. Zonguldak Belediyesi’nde görevli itfaiye eri Mehmet Tuna’ya da madalya takdim edildi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat OKTAY tarafından İtfaiye erimiz Mehmet Tuna’ya deprem bölgesinde arama/kurtarma çalışmalarında göstermiş olduğu üstün fedakarlıklardan dolayı Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür belgesi takdim edildi. Mesai arkadaşımız Mehmet Tuna’yı tebrik ediyor, bu gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.