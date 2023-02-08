Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) Kahramanmaraş’a giden maden işçileri, depremden 65 saat sonra enkazda kalan Zonguldaklı anne Sevim Toygun ve 4 yaşındaki kızı Melisa’yı enkazdan kurtardı.

Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) Kahramanmaraş’a giden maden işçileri, depremden 65 saat sonra enkazda kalan Zonguldaklı anne Sevim Toygun ve 4 yaşındaki kızı Melisa’yı enkazdan kurtardı.

Kahramanmaraş’ta çalışmalarına devam eden maden işçileri, depremin 65’inci saatinde anne ve kıza ulaşmayı başardı. Bir binadan cenaze alan madenciler ses duyması üzerine arama ve kurtarma çalışmasını yoğunlaştırdı. Diğer kurtarma ekiplerinin de yardımıyla 8 saat mücadele veren maden işçileri, göçükte kalan anne Sevim ve kızı 4 yaşındaki Melisa’ya ulaştı. Bu sırada anneyle konuşan madenciler, anne Sevim Toygun’un Zonguldaklı olduğunu öğrendi. Enkazda sürünerek aileye ulaşan ekipler, yoğun çalışma sonucu anne ve kızını kurtardı.

Anne Sevim ve Melisa’nın göçükten çıkarılışı sırasında kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşadı. Anne ve kızı, sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.