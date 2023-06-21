Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıl dönümü dolayısıyla Valilik binası önünde tören düzenlendi.

Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanvekili Yusuf Deniz, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumhuriyet Savcısı Necati Kuru, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Zonguldak Belediye Başkanvekili Yusuf Deniz, “Zonguldak’ın Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 102’nci yıl dönümünde sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Şüphesiz, en değerli hazine vatan toprağıdır. Ulusumuz, Anadolu’da ulusal kurtuluş ve bağımsızlık hareketi başlatmış ve uzun süren mücadeleler vermiştir. İşte tam da 102 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Fransız işgalinden kurtarılan şehrimiz, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra vatan topraklarının işgali sırasında taş kömürünün önemini bilen Fransızlar tarafından işgal edilmişti. Zonguldak halkının, milli birlik ruhu karşısında Fransızlar, 21 Haziran 1921’de şehri terk etmişlerdir. Zonguldak, 1 Nisan 1924’te vilayet olmuş ve ‘Cumhuriyet sonrası kurulan ilk il’ olma unvanını almıştır" ifadelerine yer verdi.

Şiirlerin okunmasının ardından Bayburt yöresine ait halk oyunları gösterisi yapıldı. Program toplu hatıra fotoğraf çekimin ardından sona erdi.